Carne bovina richiamata dai supermercati per rischio microbiologico i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di carne bovina macinata surgelata distribuita in diversi supermercati. La decisione è stata presa a seguito di un riscontro di potenziali rischi microbiologici. Finora, non sono stati segnalati casi di malattie o intossicazioni legate a questo prodotto. La società produttrice ha ritirato spontaneamente i lotti interessati e sta collaborando con le autorità sanitarie per verifiche e controlli.

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Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda un lotto di carne di bovino macinata surgelata, distribuita in numerosi supermercati. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale per un possibile rischio microbiologico, con l’invito ai consumatori a non acquistare (e ovviamente ingerire) il prodotto interessato e, nel caso, a restituirlo al punto vendita d’origine. Quali sono i lotti di carne richiamati. L’avviso riguarda prodotti a marchio Dottor Fox, venduti in confezioni da 500 grammi e da un chilo. La motivazione riportata nel comunicato ufficiale parla di “stato microbiologicamente sconosciuto”, una condizione che non permette di garantire pienamente la sicurezza del prodotto dal punto di vista igienico-sanitario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carne bovina richiamata dai supermercati per rischio microbiologico, i lotti interessati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischioPenny Market, catena di discount diffusa in tutta Italia, ha recentemente richiamato un lotto di senape del proprio marchio, Gli Allegri Sapori. Farina di ceci richiamata dai supermercati per un’insetticida all’interno, i lotti a rischioIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato di un lotto di farina di ceci a marchio Schani Gram Flour a causa della presenza di...