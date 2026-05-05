Tramezzini a rischio Listeria richiamati dai supermercati i lotti interessati

I supermercati hanno ritirato alcuni lotti di tramezzini confezionati a causa di un possibile rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso ufficiale riguardante un richiamo precauzionale, specificando che il provvedimento riguarda alcuni prodotti identificati con particolari codici di lotto. La decisione si è resa necessaria dopo che sono stati rilevati potenziali rischi di contaminazione da Listeria.

Il sito del Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale relativamente a un lotto di tramezzini confezionati a causa di un rischio microbiologico. Le analisi hanno rilevato la presenza di Listeria monocytogenes all’interno del prodotto. Il richiamo riguarda i tramezzini prodotti dall’azienda Intrapan S.r.l. presso lo stabilimento di Thiene (VI). Tramezzini richiamati per rischio Listeria. A scopo puramente precauzionale, si raccomanda ai clienti in possesso del lotto in questione di non consumarlo e di restituirlo tempestivamente al punto vendita d’acquisto. Di norma si può optare per un cambio alla pari o per il rimborso. Di seguito i dettagli del prodotto oggetto di richiamo alimentare: marchio del prodotto – Intrapan;.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tramezzini a rischio Listeria richiamati dai supermercati, i lotti interessati Notizie correlate Tramezzini richiamati dai supermercati per rischio listeriaI supermercati Prix hanno segnalato il richiamo cautelativo da parte dell’operatore di un lotto di tramezzino rollè speck, rucola e Gran Moravia a... Tramezzini richiamati dai supermercati, rischio salute per presenza ListeriaIl ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un prodotto... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mozzarella con la data di scadenza sbagliata, attenzione a questo lotto. Tramezzini a rischio Listeria richiamati dai supermercati, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per un lotto di tramezzini radicchio e porchetta Intrapan: rischio Listeria monocytogenes ... quifinanza.it Tramezzini con porchetta richiamati dal commercio per presenza di Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteL'allerta alimentare per rischio microbiologico è scattata a causa della rilevata positività al batterio della Listeria monocytogenes nei tramezzini ... fanpage.it