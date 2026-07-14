Il sindaco di Milano ha annunciato che lascerà la partecipazione nella società Finalter, di cui possiede il 20%, dopo un articolo del Corriere della Sera che ha sollevato alcune questioni. Sala ha precisato di non aver mai ricevuto alcun pagamento da Finalter e ha respinto le accuse sulla sua integrità morale. Il Partito Democratico ha espresso solidarietà nei suoi confronti.

«Alla luce di quanto emerso» in un articolo sabato del Corriere, il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia che uscirà dalla Finalter (20% sua e 80% di Pietro Galli): «Per evitare ogni dubbio — dice in Consiglio comunale —, ho dato disposizione al gestore del mio trust» (il notaio Filippo Zabban, quello anche del rogito della vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter) «perché conferisca al socio di maggioranza» di Finalter (amico di Sala, già suo braccio destro in Expo 2015, nominato dal Comune nel cda della municipalizzata Atm, e consigliere di Engineering) «la mia partecipazione» del 20% segregata dal 2016 nel trust Inter, «alla stessa quota a cui l’ho pagata io, cioè 10. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Sala dismette la quota in Finalter: «Mai preso un euro. No a illazioni sulla mia integrità morale». Solidarietà dal Pd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, Sala dismette le quote nella società Finalter: «Farò così per evitare ogni dubbio. In dieci anni mai preso un euro»Il sindaco di Milano ha disposto che le sue quote nella società Finalter vengano trasferite al socio di maggioranza, mantenendo la stessa...

Milano, accertamenti della GdF su Sala e la società Finalter di cui detiene il 20%, il sindaco: “Mai avuti benefici”Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti su un sindaco e sulla società Finalter, di cui detiene il 20%.

Temi più discussi: Milano, Sala dismette le quote nella società Finalter: Farò così per evitare ogni dubbio. In dieci anni mai preso un euro; Sala dismette la quota in Finalter: Mai preso un euro. No a illazioni sulla mia integrità morale. Solidarietà dal Pd; Sala lascia le quote Finalter e risponde in aula; Milano Sala dismette le quote nella società Finalter | Farò così per evitare ogni dubbio In dieci anni mai preso un euro.

Sala dismette la quota in Finalter: Mai preso un euro. No a illazioni sulla mia integrità morale. Solidarietà dal PdLa mossa del sindaco dopo la notizia dell'inchiesta della Procura, con indagati non esplicitati, che ha mandato la GdF in Finalter e in Engineering per le fatture e mail ... milano.corriere.it

Sala: Dismetterò la mia quota in Finalter, mai preso un euroHo dato disposizione al mio trustee perché conferisca la mia stessa partecipazione al socio di maggioranza, alla stessa quota a cui l'ho pagata io, cioè 10mila euro. Lo ha chiarito il sindaco di Mil ... rainews.it