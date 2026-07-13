Il sindaco di Milano ha disposto che le sue quote nella società Finalter vengano trasferite al socio di maggioranza, mantenendo la stessa partecipazione e lo stesso valore di 10mila euro. Ha specificato di aver pagato quella quota dieci anni fa e ha aggiunto di aver dato indicazioni al trustee di procedere con il trasferimento per evitare qualsiasi dubbio sulla sua posizione. La decisione riguarda la dismissione delle quote nella società.

«Ho dato disposizione al mio trustee perché conferisca la mia stessa partecipazione al socio di maggioranza, alla stessa quota a cui l'ho pagata io, cioè 10mila euro». Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell'aula del Consiglio comunale spiegando che dismetterà la sua partecipazione nella società di consulenza Finalter, su cui Procura e Guardia di Finanza stanno facendo degli accertamenti. Una notizia che ha provocato polemiche politiche e richieste di chiarimenti da parte del centrodestra. «Per evitare ogni dubbio farò così. Non ne voglio sapere più nulla - ha aggiunto -. In dieci anni di attività della società non ho mai avuto benefici economici dalla stessa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Sala dismette le quote nella società Finalter: «Farò così per evitare ogni dubbio. In dieci anni mai preso un euro»

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