Il sindaco di Milano è stato sorpreso mentre affermava di aver deciso di rinunciare alle quote di una società di consulenza coinvolta in un’indagine della Procura. Durante un interrogatorio, ha dichiarato di aver dichiarato la sua partecipazione nel 2016, aggiungendo di non ricordare altri dettagli. La sua posizione si è differenziata rispetto alle dichiarazioni precedenti, creando confusione sulla sua reale partecipazione nella società.

Il sindaco di Milano cerca di difendersi sulla sua partecipazione nella società di consulenza su cui la Procura indaga. Poi viene colto da un’amnesia: «L’ho dichiarata nel 2016, non ricordavo niente». E i rapporti con le municipalizzate? «Ci pensa Consip». A evocarlo è il consigliere di Fdi, Enrico Marcora, quando a un certo punto decide di ricordare le storiche parole dell’ex fondatore del Partito popolare italiano: «Il denaro pubblico deve essere considerato sacro e amministrato con parsimonia. Chi è troppo attaccato al denaro non faccia l’uomo politico né aspiri a posti di governo: l’amore per il denaro lo condurrà a mancare gravemente ai propri doveri». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sala beccato nel trust: «Dismetto le quote»

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