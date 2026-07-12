La Procura e la Guardia di Finanza stanno conducendo accertamenti su un trust che coinvolge il sindaco di Milano. La verifica riguarda una possibile gestione di patrimoni nascosta, collegata a un periodo tra l’Expo 2015 e il suo incarico attuale. La questura sta analizzando documenti e movimenti finanziari per chiarire la presenza di eventuali assets non dichiarati. La vicenda ha sollevato attenzione sulle pratiche di trasparenza del primo cittadino.

La trasparenza dovrebbe essere un esercizio abbastanza semplice: dichiarare ciò che può interessare i cittadini. Negli anni trascorsi fra Expo 2015 e Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invece mostrato una singolare inclinazione per la trasparenza differita. I fatti vengono spesso confermati, ma soltanto dopo. L’ultimo caso nasce dagli accertamenti della Procura di Milano e della Guardia di finanza sulle consulenze pagate da Engineering a Finalter, società partecipata per il 20 per cento dal Trust Inter riconducibile al sindaco. Gli investigatori stanno verificando fatture, contratti ed effettività delle prestazioni. Secondo il Corriere, l’inchiesta è iscritta a modello 21 e riguarda persone già registrate come indagate, i cui nomi non sono indicati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spunta un trust nascosto di Sala: accertamenti di Procura e Gdf

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