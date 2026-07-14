Il sindaco ha deciso di vendere le sue quote in Finalter. Dopo aver dichiarato di non aver mai ottenuto guadagni da questa partecipazione, ha incaricato il notaio Zabban di procedere alla cessione. La scelta arriva in risposta alle recenti strumentalizzazioni legate alla sua partecipazione nella società. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà gestita attraverso il trustee.

«Non ho mai guadagnato un euro ma alla luce di quanto ho appreso e delle strumentalizzazioni che si sono generate, ho dato disposizione al mio Trustee», ossia al notaio Zabban, «di dismettere le mie quote in Finalter. Non ne voglio sapere più nulla. Semmai, quando vorrò dedicarmi alla consulenza riaprirò un nuovo veicolo». Il sindaco Beppe Sala è intervenuto ieri in Consiglio per difendersi «affermazioni false e tendenziose» sulla partecipazione nella società Finalter su cui Procura e Gdf stanno svolgendo accertamenti. É la società di cui il sindaco risulta socio al 20% dalla fine del 2015, l'80% appartiene alla Cinque G della moglie e figlia di Pietro Galli, nel cda Atm e collaboratore in Expo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora Sala dismette le quote nel mirino

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Multi SubMy System Rewarded Failure—So Success Ruined Everything

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