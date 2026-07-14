Per la rassegna «Una bella stagione» alla Cineteca Milano Arlecchino (via San Pietro all'Orto 9) che, fino al 23 luglio, presenta i titoli più significativi proiettati durante l'anno, sabato alle 17 si potrà rivedere «Il terzo uomo» La storia si svolge nella Vienna dell'immediato dopoguerra, città segnata dal conflitto in cui si reca lo scrittore americano Holly su invito del suo vecchio amico Harry. Qui Holly viene a sapere che Harry è appena deceduto, ma le cose non sono chiare. Scoprirà che in realtà l'amico è vivo e ricercato come contrabbandiere di medicinali adulterati che seminano la morte. Domenica alle 20.15, invece «The Grandmaster», la storia di due maestri di kung fu: lui, Ip Man, viene dal sud della Cina; lei, Gong Er, dal nord. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sabato all'Arlecchino "Il terzo uomo". Domenica si rivedrà "The Grandmaster"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si giocherà domani, sabato 16 maggio: Sinner fermato dalla pioggia: sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo setLa semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, prevista per oggi, è stata sospesa a causa della pioggia.

Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto: quanti giorni, come si calcolano sabato, domenica e festivi. 18 FAQI dirigenti scolastici stanno approvando le richieste di ferie per il personale docente con contratto a tempo indeterminato o fino al 31 agosto 2026.