Si giocherà domani sabato 16 maggio | Sinner fermato dalla pioggia | sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo set

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, prevista per oggi, è stata sospesa a causa della pioggia. La partita è stata interrotta al terzo set e rinviata a domani, sabato 16 maggio 2026. La sospensione ha causato un'interruzione nei programmi e ha spostato gli orari delle successive fasi del torneo. I due giocatori stavano affrontando il match nel corso del pomeriggio, prima dell'interruzione. La riattivazione dei giochi è prevista per la mattina successiva.

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ROMA – La Semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata rinviata a domani, sabato 16 maggio 2026. Al Foro Italico vince il maltempo: troppa la pioggia caduta nell’ultima ora e le previsioni non sono ottimistiche per la notte romana. Dunque la scelta di non far attendere più i giocatori e rinviare il match a domani. Si ripartirà con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Jannik Sinner, con Medvedev al servizio sul vantaggio interno. Alle 12 si gioca, tempo permettendo, la prima semifinale di doppio: Krajicek-Mektic contro Granollers-Zaballos. Al termine di questo match dovrebbe andare la prosecuzione di Sinner-Medvedev, ma si attende comunicazione ufficiale Atp. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Si giocherà domani, sabato 16 maggio: Sinner fermato dalla pioggia: sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTERNAZIONALI DI ROMA, SINNER VS OFNER: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IN CHIARO PER TUTTI. Sullo stesso argomento Sinner?Medvedev rinviata a sabato, semifinale sospesa con l'Azzuro in vantaggio nel terzo setAGI - La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali d'Italia 2026 si disputerà nella giornata di sabato a causa della... Leggi anche: Sinner contro Medvedev: la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026 rinviata per pioggia Questo il programma di domani agli #IBI26: Luciano #Darderi giocherà la 1ª delle 2 semifinali del singolare, alle ore 15:30, contro Casper Ruud, mentre Jannik #Sinner inaugurerà la sessione serale contro il vincente del match tra Landaluce e Medvedev, alle x.com Si giocherà domani, sabato 16 maggio: Sinner fermato dalla pioggia: sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo setLa Semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata rinviata a domani, sabato 16 maggio 2026. Al Foro Italico vince il maltempo: troppa la pioggia caduta nell'ultima ora e le previsioni non sono ... firenzepost.it ATP 1000 Madrid R2: [1] J. Sinner def. [Q] B. Bonzi: 6-7(6), 6-1, 6-4. reddit Internazionali di Roma 2026, quando gioca Sinner e chi sono gli italiani in campoIl main draw femminile parte il 5 maggio, quello maschile il 6. Tutti aspettano Sinner, che salta il primo turno e dovrebbe debuttare tra venerdì 8 e sabato 9 maggio ... skuola.net