Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto | quanti giorni come si calcolano sabato domenica e festivi 18 FAQ

I dirigenti scolastici stanno approvando le richieste di ferie per il personale docente con contratto a tempo indeterminato o fino al 31 agosto 2026. La normativa prevede che le ferie siano calcolate considerando i giorni lavorativi, escludendo sabato, domenica e i giorni festivi. Sono state pubblicate 18 domande frequenti per chiarire come si determinano i giorni di ferie e come vengono conteggiati i periodi di assenza.

Ferie del personale docente a tempo indeterminato o con contratto di supplenza al 31 agosto 2026: in questi giorni i Dirigenti scolastici approvano la richiesta presentata. Quanti giorni spettano, è possibile “saltare” domenica, festivi e giorni in cui la scuola è chiusa? Riproponiamo il question time di giugno 2025 (la normativa è invariata), con le risposte di Roberto Garofani, sindacalista della Uil Scuola Rua. Quanti giorni di ferie spettano a un docente a tempo indeterminato e a un docente con contratto fino al 31 agosto? Ai docenti a tempo indeterminato spettano 30 giorni di ferie, che diventano 32 se hanno maturato almeno tre anni di anzianità di servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Insegnanti e ferie reddit

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