La Commissione disciplinare del Nations Championship ha inflitto quattro giornate di squalifica a Niccolò Cannone per l’espulsione rimediata nel match contro la Nuova Zelanda a Wellington. La seconda linea azzurra era stata allontanata al 52? dopo aver colpito con una testata il mediano di mischia neozelandese Cam Roigard, un episodio che ha cambiato l’inerzia della partita. Una decisione che chiude un caso destinato a far discutere, anche perché dalle immagini il gesto è apparso più frutto della dinamica dell’azione che di una reale intenzione di colpire l’avversario. L’episodio è nato all’interno di una ruck, con Cannone trattenuto irregolarmente mentre cercava di liberarsi per rientrare nel gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, pesante squalifica a Cannone dopo il rosso con gli All Blacks

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