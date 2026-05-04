Ecco il Rugby Nations Championship un Mondiale in 5 mesi L' Italia c' è | a luglio con gli All Blacks
Dal 2023, il Rugby Nations Championship ha preso il posto dei tradizionali test match, offrendo un torneo che si svolge in cinque mesi. La competizione coinvolge dodici nazionali e include incontri in diverse città, tra cui Tokyo, con la partita di esordio contro il Giappone, e successivamente in Nuova Zelanda e Australia. L’Italia partecipa alla manifestazione, con il primo match previsto in Giappone a luglio contro gli All Blacks.
Il rugby mondiale cambia forma. Almeno negli anni pari, infatti, i canonici test match saranno sostituiti da una nuova competizione: il Nations Championship, una sorta di World League che comprende le prime 12 squadre al mondo – compresa l’Italia – che si affronteranno nelle due finestre internazionali di luglio e novembre. In campo nell’arco di 5 mesi ci saranno infatti tutte le squadre del Sei Nazioni (Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles) e le big dell’Emisfero Sud: Sudafrica, All Blacks, Australia, Argentina, Figi oltre al Giappone. Una fitta rete di incroci e grandi sfide: la Francia vincitrice del Sei Nazioni si metterà alla prova contro Sudafrica e All Blacks, che a loro volta affronteranno tutte le grandi europee, e poi i grandi classici come Inghilterra-Nuova Zelanda, Argentina-Inghilterra, Australia-Irlanda.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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