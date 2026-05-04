Dal 2023, il Rugby Nations Championship ha preso il posto dei tradizionali test match, offrendo un torneo che si svolge in cinque mesi. La competizione coinvolge dodici nazionali e include incontri in diverse città, tra cui Tokyo, con la partita di esordio contro il Giappone, e successivamente in Nuova Zelanda e Australia. L’Italia partecipa alla manifestazione, con il primo match previsto in Giappone a luglio contro gli All Blacks.

Il rugby mondiale cambia forma. Almeno negli anni pari, infatti, i canonici test match saranno sostituiti da una nuova competizione: il Nations Championship, una sorta di World League che comprende le prime 12 squadre al mondo – compresa l’Italia – che si affronteranno nelle due finestre internazionali di luglio e novembre. In campo nell’arco di 5 mesi ci saranno infatti tutte le squadre del Sei Nazioni (Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles) e le big dell’Emisfero Sud: Sudafrica, All Blacks, Australia, Argentina, Figi oltre al Giappone. Una fitta rete di incroci e grandi sfide: la Francia vincitrice del Sei Nazioni si metterà alla prova contro Sudafrica e All Blacks, che a loro volta affronteranno tutte le grandi europee, e poi i grandi classici come Inghilterra-Nuova Zelanda, Argentina-Inghilterra, Australia-Irlanda.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco il Rugby Nations Championship, un Mondiale in 5 mesi. L'Italia c'è: a luglio con gli All Blacks

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