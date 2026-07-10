LIVE Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfidano gli All Blacks!

Notizia in breve

Alle ore 10:00 si è aperta la partita tra Italia e Nuova Zelanda, valida per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. Gli azzurri hanno affrontato gli All Blacks in un match che si svolge sotto gli occhi di una folla di spettatori. La partita si sta disputando in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punti e le azioni principali.