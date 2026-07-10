LIVE Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfidano gli All Blacks!

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 10:00 si è aperta la partita tra Italia e Nuova Zelanda, valida per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. Gli azzurri hanno affrontato gli All Blacks in un match che si svolge sotto gli occhi di una folla di spettatori. La partita si sta disputando in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punti e le azioni principali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, incontro valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026, il nuovo evento che racchiude i test match estivi e di novembre. Dopo il pessimo esordio in cui gli uomini di Quesada hanno ceduto per 27-10 al Giappone l’asticella si alza al cospetto degli All Blacks. Appuntamento alle 7.10 al Westpac Stadium di Wellington per il drop d’inizio. Tre i cambi operati dal coach azzurro, con Tommaso Allan chiamato a ricoprire il ruolo di estremi a margine dell’infortunio di Pani.  Louis Lynagh rientra al posto di Monty Ioane, mentre Ross Vintcent partirà dall’inizio in terza linea sostituendo Alessandro Ortombina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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