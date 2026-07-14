Niccolò Cannone è stato squalificato per quattro settimane dopo un fallo durante una partita del Nations Championship. La Commissione Disciplinare ha valutato il suo intervento come una violazione della Regola 9. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si applica immediatamente. Il giocatore non potrà partecipare alle prossime quattro gare del torneo.

Il "Foul Play Review Committee" (FPRC) - Commissione Disciplinare del Nations Championship - ha giudicato il fallo commesso dalle seconda linea dell'Italia, Niccolò Cannone, punibile in violazione della Regola 9.12. L'azione pericolosa, per la quale Cannone ha ricevuto un cartellino rosso, si è verificata al 52' della partita tra Nuova Zelanda e Italia all'Hnry Stadium di Wellington. L'FPRC ha stabilito che l'atto di gioco scorretto meritava una sanzione minima di sei settimanepartite di squalifica. Alla luce dell'ammissione di Cannone di aver commesso un atto di gioco scorretto meritevole di espulsione, nonché di fattori attenuanti quali il suo precedente comportamento disciplinare e la sua condotta, l'FPRC ha ridotto la sanzione di due settimane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rugby: l'azzurro Cannone squalificato per quattro settimane

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