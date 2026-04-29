Mudryk squalificato quattro anni per doping | è la sanzione più severa prevista dalla FA

Mykhailo Mudryk è stato squalificato per quattro anni a causa di una positività al doping. La sanzione rappresenta la più lunga prevista dalla Federazione. Il giocatore ha deciso di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, che potrebbe prolungare ulteriormente il periodo di sospensione, fino al 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione competente.