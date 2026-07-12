Rugby l' Italia in viaggio verso l' Australia

La Nazionale italiana di rugby si è spostata da Wellington a Perth dopo aver affrontato la Nuova Zelanda. Il team partirà oggi e arriverà in Australia in vista del terzo e ultimo match delle Southern Series del Nations Championship, previsto per sabato 18 luglio alle 18. La partita si terrà in Australia, con la squadra italiana che si prepara per l'incontro.

Giornata di viaggio per la Nazionale Italiana Maschile che dopo il match contro la Nuova Zelanda - giocato a Wellington - volerà verso Perth dove è in calendario il terzo ed ultimo match delle Southern Series del Nations Championship in programma contro l'Australia sabato 18 luglio alle 18.10 locali (12.10 italiane) all'HBF Park., Gli Azzurri nel primo pomeriggio odierno voleranno verso Perth - con scalo a Auckland - arrivando in Australia poco prima della mezzanotte di domenica 12 luglio. La giornata di lunedì 13 sarà dedicata al recupero. Giovedì 16 luglio è in calendario l'annuncio formazione, venerdì alle 14.45 locali il Captain's Run e sabato alle 18. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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