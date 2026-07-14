Ruffano | incendio a rischio l’oasi naturalistica Madonna della Serra

Notizia in breve

Un vasto incendio si è sviluppato nella zona Madonna della Serra di Ruffano, minacciando l’oasi naturalistica e la chiesa del XVI secolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sull’entità dei danni. La zona è stata evacuata temporaneamente per sicurezza. Nessuna informazione ufficiale su feriti o altri rischi correlati.