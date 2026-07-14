Ruffano | incendio a rischio l’oasi naturalistica Madonna della Serra

Da noinotizie.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vasto incendio si è sviluppato nella zona Madonna della Serra di Ruffano, minacciando l’oasi naturalistica e la chiesa del XVI secolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sull’entità dei danni. La zona è stata evacuata temporaneamente per sicurezza. Nessuna informazione ufficiale su feriti o altri rischi correlati.

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Un incendio di proporzioni molto vaste è divampato nella zona Madonna della Serra di Ruffano. Minacciata l’oasi naturalistica della località salentina nonché la chiesa del sedicesimo secolo. Distrutti molti ettori di macchia mediterranea. Le fiamme vengono favorite dal vento. Intervento di vigili del fuoco e volontari nonché di un Canadair.                 L'articolo Ruffano: incendio, a rischio l’oasi naturalistica Madonna della Serra proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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