Nuova area naturalistica Nascerà sui terreni di Oasi Aquae Mundi

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sarà inaugurata la ‘Tenuta del germano Pesca & Natura’, una nuova area naturalistica di sei ettari situata sui terreni di Oasi Aquae Mundi a Russi. La struttura comprende due laghi dedicati alla pesca, un’area verde con spazio barbecue e un parco giochi per bambini, pensata principalmente per le famiglie. La riqualificazione interessa un’area di proprietà privata, aperta al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova area naturalistica a Russi sui terreni di Oasi Aquae Mundi. Si inaugura domenica la ’Tenuta del germano Pesca & Natura’, un’area di 6 ettari che ospita due laghi da pesca e uno spazio verde fortemente orientato alle famiglie con area barbecue e parco giochi per bambini. A realizzare l’iniziativa il presidente dell’associazione ’Tenuta del germano’ Angelo Antonelli coadiuvato dal vicepresidente Lorenzo Sansavini e da Gianmarco Mengozzi, segretario e tesoriere. "Abbiamo sviluppato – spiega Antonelli, che è anche titolare del negozio di pesca sportiva non distante dalla Tenuta del germano – una iniziativa che ha previsto un investimento di oltre 80mila euro – creando, oltre ai laghi da pesca, un bellissimo parco verde con alberi identificati e due buche recintate di sviluppo della fauna con ricci, ramarri e coleotteri rinoceronti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova area naturalistica nascer224 sui terreni di oasi aquae mundi
© Ilrestodelcarlino.it - Nuova area naturalistica. Nascerà sui terreni di Oasi Aquae Mundi

Notizie correlate

Leggi anche: Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: «Giù le mani da I Poggini»

Un accordo decennale per la gestione dell'Ortazzo – Ortazzino: "Passo in avanti per valorizzare l'oasi naturalistica"Un accordo operativo della durata di dieci anni, per la gestione condivisa del sito Ortazzo – Ortazzino, sarà siglato da Parco del Delta del Po e...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Nuova area naturalistica. Nascerà sui terreni di Oasi Aquae Mundi; Russi, nuova avventura all’Oasi Aquae Mundi: nasce la Tenuta del Germano tra pesca e natura.

oasi aquae mundi nuova area naturalistica nasceràNuova area naturalistica. Nascerà sui terreni di Oasi Aquae MundiUna nuova area naturalistica a Russi sui terreni di Oasi Aquae Mundi. Si inaugura domenica la ’Tenuta del germano Pesca & Natura’, un’area di 6 ettari che ospita due laghi da pesca e uno spazio verde ... ilrestodelcarlino.it

oasi aquae mundi nuova area naturalistica nasceràRussi, nuova avventura all’Oasi Acque Mundi: nasce la Tenuta del Germano tra pesca e naturaNuova avventura a Russi: all’Oasi Acque Mundi nasce la Tenuta del Germano tra pesca sportiva, natura e spazi famiglia. Inaugura il 10 maggio ... ravennanotizie.it

Digita per trovare news e video correlati.