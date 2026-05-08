Nuova area naturalistica Nascerà sui terreni di Oasi Aquae Mundi

Domenica sarà inaugurata la ‘Tenuta del germano Pesca & Natura’, una nuova area naturalistica di sei ettari situata sui terreni di Oasi Aquae Mundi a Russi. La struttura comprende due laghi dedicati alla pesca, un’area verde con spazio barbecue e un parco giochi per bambini, pensata principalmente per le famiglie. La riqualificazione interessa un’area di proprietà privata, aperta al pubblico.

Una nuova area naturalistica a Russi sui terreni di Oasi Aquae Mundi. Si inaugura domenica la ’Tenuta del germano Pesca & Natura’, un’area di 6 ettari che ospita due laghi da pesca e uno spazio verde fortemente orientato alle famiglie con area barbecue e parco giochi per bambini. A realizzare l’iniziativa il presidente dell’associazione ’Tenuta del germano’ Angelo Antonelli coadiuvato dal vicepresidente Lorenzo Sansavini e da Gianmarco Mengozzi, segretario e tesoriere. "Abbiamo sviluppato – spiega Antonelli, che è anche titolare del negozio di pesca sportiva non distante dalla Tenuta del germano – una iniziativa che ha previsto un investimento di oltre 80mila euro – creando, oltre ai laghi da pesca, un bellissimo parco verde con alberi identificati e due buche recintate di sviluppo della fauna con ricci, ramarri e coleotteri rinoceronti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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