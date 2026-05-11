Furto all' Oasi naturalistica | rubati tavoli e panchine dall' aula didattica all' aperto
Nella zona dell’Oasi naturalistica di Paestum si è verificato un furto che ha coinvolto due tavoli in legno e le relative panchine, posti nell’area dedicata all’aula didattica all’aperto. L’episodio si è verificato negli ultimi giorni e ha causato disagi alla gestione dell’area, che si occupa di attività educative e di sensibilizzazione ambientale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.
Un episodio spiacevole ha turbato la tranquillità dell’Oasi naturalistica di Paestum, dove nei giorni scorsi ignoti hanno sottratto due tavoli in legno con relative panche dall’aula didattica all’aperto. Un gesto che ha suscitato amarezza tra gli operatori e i volontari, soprattutto perché lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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