Furto all' Oasi naturalistica | rubati tavoli e panchine dall' aula didattica all' aperto

Nella zona dell’Oasi naturalistica di Paestum si è verificato un furto che ha coinvolto due tavoli in legno e le relative panchine, posti nell’area dedicata all’aula didattica all’aperto. L’episodio si è verificato negli ultimi giorni e ha causato disagi alla gestione dell’area, che si occupa di attività educative e di sensibilizzazione ambientale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

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