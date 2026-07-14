Roy Keane contro Haaland padre 25 anni dopo | Non ricorda la partita tra Norvegia e Inghilterra era ubriaco

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roy Keane ha criticato l'ex calciatore norvegese, che nel 1998 infortunò gravemente il padre, per aver dichiarato di non ricordare la partita tra Norvegia e Inghilterra. Keane ha detto che il rivale era ubriaco e che non si ricordava l'incontro appena visto. La discussione riguarda i commenti di Haaland sul quarto di finale tra le due nazionali.

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Roy Keane contro Alf Inge Haaland, 25 anni dopo: l'ex mediano dello United, che a suo tempo infortunò gravemente il padre di Erling, ha beccato il rivale in merito ai suoi commenti sul quarto di finale Inghilterra-Norvegia dandogli dell'ubriacone che non ricorda la partita appena vista. Dopo il match, infatti, il norvegese aveva ironicamente fatto i complimenti a Bellingham e al direttore di gara in riferimento al gol annullato alla Norvegia per una spinta di suo figlio su Anderson: "Ben fatto Bellingham e arbitro". La risposta di Keane è stata di fuoco: "Si ricorderà della partita? Perché sembra sempre che beva alcolici alle partite, il padre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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