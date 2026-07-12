Inghilterra-Norvegia Bellingham risponde a Tuchel | polemiche anche dal padre di Haaland

Notizia in breve

Durante la partita tra Inghilterra e Norvegia, Bellingham ha risposto alle critiche di Tuchel, mentre il padre di Haaland ha contestato l’arbitraggio. La gara si è conclusa con la vittoria inglese, ma sono proseguiti i dissensi e le polemiche legate alle decisioni arbitrali e alle dichiarazioni dei protagonisti. La partita ha generato tensioni tra le due squadre e i loro rappresentanti.