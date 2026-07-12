Inghilterra-Norvegia Bellingham risponde a Tuchel | polemiche anche dal padre di Haaland
Durante la partita tra Inghilterra e Norvegia, Bellingham ha risposto alle critiche di Tuchel, mentre il padre di Haaland ha contestato l’arbitraggio. La gara si è conclusa con la vittoria inglese, ma sono proseguiti i dissensi e le polemiche legate alle decisioni arbitrali e alle dichiarazioni dei protagonisti. La partita ha generato tensioni tra le due squadre e i loro rappresentanti.
Inghilterra-Norvegia, vittoria inglese tra proteste e tensioni: Bellingham risponde per le rime a Tuchel, il padre di Haaland contro l’arbitraggio. Inghilterra-Norvegia si è chiusa con il successo dei Tre Leoni, ma anche con una lunga scia di polemiche. Al centro del dibattito non c’è soltanto il gol dell’ 1-1 firmato da Jude Bellingham, nato da un’azione in cui il pallone sembra aver colpito il cavo della spider cam, ma anche le parole del numero 10 inglese nei confronti del proprio allenatore. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nel post partita, Thomas Tuchel ha analizzato la prestazione dell’Inghilterra con toni molto severi, nonostante la qualificazione ottenuta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bellingham responds to Tuchel's 'got lucky' remark
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Inghilterra, Bellingham risponde a Tuchel: Forse non sa cosa significa affrontare la NorvegiaJude Bellingham, protagonista assoluto di questo Mondiale con la maglia dei Tre Leoni, ha risposto alle parole del suo CT Tuchel. derbyderbyderby.it