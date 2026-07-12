Inghilterra-Norvegia Bellingham risponde a Tuchel | polemiche anche dal padre di Haaland

Da calcionews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Inghilterra e Norvegia, Bellingham ha risposto alle critiche di Tuchel, mentre il padre di Haaland ha contestato l’arbitraggio. La gara si è conclusa con la vittoria inglese, ma sono proseguiti i dissensi e le polemiche legate alle decisioni arbitrali e alle dichiarazioni dei protagonisti. La partita ha generato tensioni tra le due squadre e i loro rappresentanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inghilterra-Norvegia, vittoria inglese tra proteste e tensioni: Bellingham risponde per le rime a Tuchel, il padre di Haaland contro l’arbitraggio. Inghilterra-Norvegia si è chiusa con il successo dei Tre Leoni, ma anche con una lunga scia di polemiche. Al centro del dibattito non c’è soltanto il gol dell’ 1-1 firmato da Jude Bellingham, nato da un’azione in cui il pallone sembra aver colpito il cavo della spider cam, ma anche le parole del numero 10 inglese nei confronti del proprio allenatore. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nel post partita, Thomas Tuchel ha analizzato la prestazione dell’Inghilterra con toni molto severi, nonostante la qualificazione ottenuta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inghilterra norvegia bellingham risponde a tuchel polemiche anche dal padre di haaland
© Calcionews24.com - Inghilterra-Norvegia, Bellingham risponde a Tuchel: polemiche anche dal padre di Haaland
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bellingham responds to Tuchel's 'got lucky' remark

Video Bellingham responds to Tuchel's 'got lucky' remark

Notizie e thread social correlati

Norvegia-Inghilterra, che polemiche! Papà Haaland: "Derubati, bravo arbitro". E Bellingham attacca Tuchel...Inghilterra e Norvegia si sono affrontate in una partita che ha suscitato molte polemiche.

Inghilterra-Norvegia, Bellingham contro Tuchel: "Non sa cosa significa giocare contro Haaland"Jude Bellingham ha segnato una doppietta nel quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, portando la squadra alla vittoria per 2-1.

Temi più discussi: Mondiali 2026, l'Inghilterra batte la Norvegia 2-1. Doppietta di Bellingham ai supplementari. È semifinale; Bellingham: Per Tuchel noi fortunati? Forse non sa cosa vuol dire giocare contro Haaland...; Norvegia - Inghilterra (1-2) Mondiali 2026; Annullato un gol alla Norvegia a inizio secondo tempo.

inghilterra norvegia inghilterra norvegia bellingham rispondeInghilterra-Norvegia, Bellingham risponde a Tuchel: polemiche anche dal padre di HaalandInghilterra-Norvegia, vittoria inglese tra proteste e tensioni: Bellingham risponde per le rime a Tuchel, il padre di Haaland contro l'arbitraggio ... calcionews24.com

inghilterra norvegia inghilterra norvegia bellingham rispondeInghilterra, Bellingham risponde a Tuchel: Forse non sa cosa significa affrontare la NorvegiaJude Bellingham, protagonista assoluto di questo Mondiale con la maglia dei Tre Leoni, ha risposto alle parole del suo CT Tuchel. derbyderbyderby.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web