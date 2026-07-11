Erling Braut Haaland, attaccante norvegese, ha disputato i quarti di finale del Mondiale con la Norvegia. Keane, ex calciatore e attuale commentatore, è stato coinvolto in un episodio in cui avrebbe commesso un fallo su papà Alfie. Haaland, nato in Inghilterra, avrebbe potuto rappresentare il paese, ma ha scelto la Norvegia. Keane potrebbe essere criticato dagli inglesi per quel fallo e per il suo passato nel calcio.

Gli inglesi, magari, se la prenderanno con Roy Keane. Se Erling Braut Haaland oggi giocherà i quarti del Mondiale per la Norvegia e contro l’Inghilterra, e non il contrario, la "colpa" potrebbe essere dell'ex centrocampista del Manchester United e del suo famoso fallo su Alfie Haaland, padre di Erling, durante un derby contro il City nell'aprile del 2001. Già, riavvolgiamo il nastro. L'attuale centravanti della Norvegia è nato in Inghilterra, a Leeds nel luglio del 2000, pochi giorni dopo il trasferimento del padre dal Leeds al City. E quindi avrebbe potuto scegliere di rappresentare l'Inghilterra, come ha raccontato lui stesso: "Ho vissuto lì per i primi tre anni e mezzo, forse quattro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roy Keane, il fallo su papà Alfie e il ritorno in Norvegia: Haaland poteva essere inglese, ma...

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