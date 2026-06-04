Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha deciso di trasferirsi all'Inter. Le trattative tra i due club sono state accelerate e tutte le altre possibili trattative sono state messe in stand-by. La dirigenza nerazzurra sta lavorando alla bozza di accordo con il club biancoceleste per perfezionare il trasferimento.

di Lorenzo Vezzaro Bloccate tutte le altre trattative per il richiamo dei Campioni d’Italia: Marotta e Ausilio preparano la bozza d’intesa con i biancocelesti per Provedel. Calciomercato Inter, la strategia per la porta in casa Inter in vista della prossima stagione è ormai delineata e chiarissima: affiancare a Josep Martínez, designato a partire come titolare, un secondo portiere di assoluta esperienza e provata affidabilità. Due identikit che portano dritti a Ivan Provedel. Secondo le ultime news Inter, l’estremo difensore della Lazio è da tempo nel mirino del club nerazzurro e l’operazione sta subendo una decisa accelerata, con il calciatore che spinge per il trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, per la porta si accelera per Ivan Provedel: il portiere della Lazio ha scelto i nerazzurri

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