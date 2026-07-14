Rotoli del Mar Morto l’Università di Pisa partner di un nuovo progetto di ricerca internazionale

Da corrieretoscano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università di Pisa partecipa a un progetto di ricerca internazionale sui Rotoli del Mar Morto. Il Dipartimento di Archeologia coordina lo studio, che coinvolge diversi atenei e istituzioni di vari Paesi. La ricerca si concentra sull’analisi dei testi e dei materiali conservati nei rotoli, con l’obiettivo di approfondire le tecniche di scrittura e il contesto storico. La collaborazione mira a ottenere dati più dettagliati sui manoscritti antichi e sulla loro conservazione.

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PISA – L’Università di Pisa sarà protagonista di una nuova indagine scientifica internazionale dedicata ai Rotoli del Mar Morto. Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’ateneo toscano è infatti partner del progetto Tracing Scribes and Scrolls, un’iniziativa finanziata dall’European Research Council con 2,5 milioni di euro e coordinata dal professor Mladen Popovi? dell’Università di Groningen. L’obiettivo del team di ricerca è stabilire con precisione l’origine geografica e le modalità di produzione dei celebri manoscritti biblici. A partire dal 2027, i ricercatori inizieranno a studiare oltre 250 frammenti, applicando metodologie che spaziano dalla chimica analitica all’intelligenza artificiale, fino alla paleografia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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