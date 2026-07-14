L’Università di Pisa partecipa a un progetto di ricerca internazionale sui Rotoli del Mar Morto. Il Dipartimento di Archeologia coordina lo studio, che coinvolge diversi atenei e istituzioni di vari Paesi. La ricerca si concentra sull’analisi dei testi e dei materiali conservati nei rotoli, con l’obiettivo di approfondire le tecniche di scrittura e il contesto storico. La collaborazione mira a ottenere dati più dettagliati sui manoscritti antichi e sulla loro conservazione.

PISA – L’Università di Pisa sarà protagonista di una nuova indagine scientifica internazionale dedicata ai Rotoli del Mar Morto. Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’ateneo toscano è infatti partner del progetto Tracing Scribes and Scrolls, un’iniziativa finanziata dall’European Research Council con 2,5 milioni di euro e coordinata dal professor Mladen Popovi? dell’Università di Groningen. L’obiettivo del team di ricerca è stabilire con precisione l’origine geografica e le modalità di produzione dei celebri manoscritti biblici. A partire dal 2027, i ricercatori inizieranno a studiare oltre 250 frammenti, applicando metodologie che spaziano dalla chimica analitica all’intelligenza artificiale, fino alla paleografia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Corrieretoscano.it - Rotoli del Mar Morto, l’Università di Pisa partner di un nuovo progetto di ricerca internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unipi sulle tracce dei Rotoli per scoprire l'origine del Mar MortoA Pisa, sono stati trovati frammenti dei Rotoli del Mar Morto, con tracce di inchiostro e papiri provenienti dall’Egitto, insieme a particelle di...

VIDEO All'Università di Perugia inaugurato il nuovo laboratorio CAOS: "Progetto di collaborazione internazionale"All'Università di Perugia è stato inaugurato il nuovo laboratorio CAOS, un progetto di collaborazione internazionale.

Temi più discussi: I Rotoli del Mar Morto sotto indagine: perché sono così determinanti; Unipi sulle tracce dei Rotoli per scoprire l'origine del Mar Morto; Il laboratorio dei rotoli perduti; Rotoli del Mar Morto: a Pisa le analisi sui frammenti per scoprire dove furono prodotti.

Rotoli del Mar Morto, l'Università di Pisa nel progetto europeo per ricostruirne l'origine cascinanotizie.it/rotoli-del-mar… x.com

Rotoli del Mar Morto, l'Università di Pisa partner di un nuovo progetto di ricerca internazionalePISA - L'Università di Pisa sarà protagonista di una nuova indagine scientifica internazionale dedicata ai Rotoli del Mar Morto. Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'ateneo toscano è ... msn.com

L’origine dei Rotoli del Mar Morto, l'Università di Pisa partner della ricercaIl Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Ateneo pisano raccoglierà tutte le informazioni sui materiali organici per individuare le aree di provenienza dei Rotoli e a capire dove furono pr ... adnkronos.com