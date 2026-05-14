VIDEO All' Università di Perugia inaugurato il nuovo laboratorio CAOS | Progetto di collaborazione internazionale
All'Università di Perugia è stato inaugurato il nuovo laboratorio CAOS, un progetto di collaborazione internazionale. La struttura rappresenta un investimento significativo nel settore, consolidando la posizione della regione in un campo specifico. Durante l'evento, sono stati presentati dettagli sullo sviluppo e sulle finalità del laboratorio, che mira a favorire la ricerca e l'innovazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali, sottolineando l'importanza della cooperazione tra diversi paesi.
“Una struttura di questa portata riconosce all'Umbria una leadership in un certo settore che ha già da molti anni. Dietro questo laboratorio c'è una comunità internazionale, abbiamo portato avanti un importante lavoro di network. La cosa fondamentale è che questo laboratorio rimarrà aperto e sarà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienzeVisori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli.
Cimitero monumentale di Bastia Umbra, il progetto di restauro è affidato a studenti dell'Università di PerugiaCinque universitari di ingegneria edile-architettura impegnati nel progetto per la definizione di interventi di recupero e valorizzazione del...
Temi più discussi: All’Università di Palermo il Welcome Day 2026, presentate le nuove Lauree Magistrali / Video; La creatività dell’AI alla prova degli studenti; L’Università fa scuola, al via le immatricolazioni all’Università di Urbino – VIDEO; Come si scrive all'Università: il quadro delle abilità linguistiche degli studenti italiani analizzato da Nicola Grandi.
Dall'evento di ieri all'Università di Bursa Uluda?, #SerkanÇayo?lu, ha risposto alle loro domande.. (Trad. video ??) Serkan Çayo?lu, attore nella serie di successo di TRT #MehmedFethilerSultan? , ha incontrato gli studenti. x.com
? TEDX TORNA ALL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA: innovazione, scienza e futuro sul palco con ospiti internazionali - Video facebook
Regeni, Ateneo Firenze aderisce all'iniziativa 'Le Università per Giulio'Proiezione speciale, il 18 maggio al Campus delle scienze sociali di Unifi a Firenze (ore 16) del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni: il d ... ansa.it
Alla scoperta dell'Università di San Marino - 11/05/2026Alla scoperta dell'Università della Repubblica di San Marino - 2026 - Nel primo spazio dedicato all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino all’interno di Breakfast San Marino, il Magnif ... sanmarinortv.sm