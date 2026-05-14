VIDEO All' Università di Perugia inaugurato il nuovo laboratorio CAOS | Progetto di collaborazione internazionale

All'Università di Perugia è stato inaugurato il nuovo laboratorio CAOS, un progetto di collaborazione internazionale. La struttura rappresenta un investimento significativo nel settore, consolidando la posizione della regione in un campo specifico. Durante l'evento, sono stati presentati dettagli sullo sviluppo e sulle finalità del laboratorio, che mira a favorire la ricerca e l'innovazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali, sottolineando l'importanza della cooperazione tra diversi paesi.

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