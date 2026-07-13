A Pisa, sono stati trovati frammenti dei Rotoli del Mar Morto, con tracce di inchiostro e papiri provenienti dall’Egitto, insieme a particelle di polvere. Gli archeologi stanno analizzando i reperti per identificare l’origine e la datazione. Le analisi si concentrano sulle scritture e sui materiali utilizzati, con l’obiettivo di tracciare il percorso storico e geografico dei manufatti. I risultati delle indagini sono ancora in corso.

Pisa, 13 luglio 2026 - Frammenti dei Rotoli del Mar Morto e tracce di inchiostro, papiri provenienti dall'Egitto, particelle di polvere. Saranno questi alcuni dei materiali che arriveranno al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa nel 2027 per essere analizzati nell'ambito del progetto "Sulle tracce di scribi e rotoli" (Tracing Scribes and Scrolls) appena finanziato con 2,5 milioni di euro dall'European Research Council. L'obiettivo della ricerca, guidata dal professor Mladen Popovic dell’Università di Groningen, è di ricostruire l'origine dei Rotoli del Mar Morto, una raccolta di pergamene e papiri che comprende i più antichi manoscritti biblici esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unipi sulle tracce dei Rotoli per scoprire l'origine del Mar Morto

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