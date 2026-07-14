Il direttore generale di Rai ha commentato la modifica dell’orario di trasmissione di un programma, passando da “Ore 14” a “Ore 11”, definendola una sfida. Ha inoltre risposto con ironia alla domanda sul conduttore di una prossima stagione di un altro show, citando gli Oasis come esempio di incertezza. Nessun dettaglio sui nomi dei programmi o delle persone coinvolte, solo dichiarazioni ufficiali sulla programmazione e sull’umore interno all’azienda.

“ Chi condurrà ‘ Chi l’ha visto? ‘ nella prossima stagione? Per ora è più facile sapere per ora se arriveranno gli Oasis”, è stata la risposta ironica di Giampaolo Rossi all’ Adnkronos. “Le strutture editoriali stanno valutando tutte le opzioni possibili. L’addio di Federica Sciarelli è un addio ovviamente doloroso. Un addio a ‘ Chi l’ha visto? ‘, perché poi il nostro auspicio è la continuazione di un rapporto di collaborazione editoriale su altri progetti. Però è un addio doloroso perché il programma da 22 anni è fortemente contrassegnato dal volto di Federica Sciarelli. Il programma ha risultati notevoli ed è una trasmissione che svolge un ruolo vero di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Milo Infante? Non si dovrebbe parlare male di un’azienda che ti ha tutelato. Fa un po’ ridere che ‘Ore 14’ diventi ‘Ore 11’, ma fa parte delle sfide”: parla Giampaolo Rossi, Ad Rai

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