Sabato a Ferrara, Romina Power è stata accolta con un lungo abbraccio alla Darsena durante la presentazione del suo nuovo libro. La cantante ha parlato della figlia scomparsa, affermando di sentire che è ancora viva e che la speranza di una madre non muore mai. Tra le sue opere, ha detto di non sentire più la mancanza della sua vita sul palco.

Ferrara, 14 luglio 2026 - E’ stato un grande abbraccio quello che la Darsena di Ferrara ha dato a Romina Power, sabato, in città tra i suoi quadri e la presentazione del suo ultimo libro, raccontandosi. Era già stata in città? "Si, non ero riuscita a visitare musei ma ricordo però un ottimo ristorante”. Dalla grande fama, tra cinema e musica, ha però poi scelto una vita più riservata. Cosa l'ha portata a questo cambiamento? “Il bisogno di tranquillità. Ho trovato un luogo dove regnano il silenzio e la pace. Stando bene lì, trovo anche l'ispirazione per scrivere e dipingere. Di quel periodo precedente non mi manca niente. Apprezzo la tranquillità che ho trovato adesso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romina Power: “Ylenia? Sento che è ancora viva, la speranza di una madre non muore mai. Della prima vita sul palco non mi manca niente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romina Power gela tutti Ylenia è viva, sento che è da qualche parte

Notizie e thread social correlati

"Ylenia? Sento che è ancora viva”. Romina Power intima tra musica, parole e doloriSabato a Ferrara, la Darsena ha accolto Romina Power durante la presentazione del suo ultimo libro e l’esposizione di alcuni quadri.

Leggi anche: Romina Power a Belve: “Un sensitivo mi ha detto che Ylenia è ancora viva da qualche parte”

Si parla di: Romina Power inedita | Di me si è capito ben poco la rivelazione.

Ylenia? Sento che è ancora viva. Romina Power intima tra musica, parole e doloriAlla Darsena di Ferrara ha presentato il libro Pensieri profondamente semplici: La scrittura e la pittura mi danno libertà. Le mie canzoni preferite? Quelle degli anni ‘80: provate ad ascoltare ‘Ac ... msn.com

Romina Power parla di Ylenia e risponde ad Al BanoRomina Power al Filming Italy Festival parla di Ylenia Carrisi e risponde ad Al Bano, riaccendendo l'interesse mediatico. notiziemusica.it