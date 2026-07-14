Romina Power | Ylenia? Sento che è ancora viva la speranza di una madre non muore mai Della prima vita sul palco non mi manca niente

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato a Ferrara, Romina Power è stata accolta con un lungo abbraccio alla Darsena durante la presentazione del suo nuovo libro. La cantante ha parlato della figlia scomparsa, affermando di sentire che è ancora viva e che la speranza di una madre non muore mai. Tra le sue opere, ha detto di non sentire più la mancanza della sua vita sul palco.

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Ferrara, 14 luglio 2026 - E’ stato un grande abbraccio quello che la Darsena di Ferrara ha dato a Romina Power, sabato, in città tra i suoi quadri e la presentazione del suo ultimo libro, raccontandosi. Era già stata in città? "Si, non ero riuscita a visitare musei ma ricordo però un ottimo ristorante”. Dalla grande fama, tra cinema e musica, ha però poi scelto una vita più riservata. Cosa l'ha portata a questo cambiamento? “Il bisogno di tranquillità. Ho trovato un luogo dove regnano il silenzio e la pace. Stando bene lì, trovo anche l'ispirazione per scrivere e dipingere. Di quel periodo precedente non mi manca niente. Apprezzo la tranquillità che ho trovato adesso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Romina Power: “Ylenia? Sento che è ancora viva, la speranza di una madre non muore mai. Della prima vita sul palco non mi manca niente”
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Romina Power gela tutti Ylenia è viva, sento che è da qualche parte

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