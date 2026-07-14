Sabato a Ferrara, la Darsena ha accolto Romina Power durante la presentazione del suo ultimo libro e l’esposizione di alcuni quadri. La cantante e scrittrice si è aperta parlando di sua figlia, affermando di avere ancora la sensazione che sia viva. L’evento ha visto un grande afflusso di pubblico, che ha mostrato vicinanza e affetto nei confronti dell’artista. La serata si è conclusa con un lungo applauso.

Ferrara, 14 luglio 2026 - E’ stato un grande abbraccio quello che la Darsena di Ferrara ha dato a Romina Power, sabato, in città tra i suoi quadri e la presentazione del suo ultimo libro, raccontandosi. Era già stata in città? "Si, non ero riuscita a visitare musei ma ricordo però un ottimo ristorante”. Dalla grande fama, tra cinema e musica, ha però poi scelto una vita più riservata. Cosa l'ha portata a questo cambiamento? “Il bisogno di tranquillità. Ho trovato un luogo dove regnano il silenzio e la pace. Stando bene lì, trovo anche l'ispirazione per scrivere e dipingere. Di quel periodo precedente non mi manca niente. Apprezzo la tranquillità che ho trovato adesso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ylenia? Sento che è ancora viva”. Romina Power intima tra musica, parole e dolori

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