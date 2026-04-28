Nell'ultima puntata stagionale di Belve, in programma questa sera alle 21.30 su Rai 2, Romina Power parlerà di Ylenia, affermando di aver ricevuto da un sensitivo l’informazione che la figlia potrebbe essere ancora viva da qualche parte. La cantante ha condiviso questa convinzione durante l’intervista, senza fornire ulteriori dettagli o prove a supporto. La puntata si preannuncia ricca di momenti di forte impatto e discussione.

L’ultima puntata stagionale di Belve, in onda questa sera alle 21.30 su Rai 2, promette di essere una delle più intense e discusse. Protagonista dell’intervista di Francesca Fagnani è Romina Power, che si racconta senza filtri toccando temi delicatissimi: dalla scomparsa della figlia Ylenia alle esperienze con l’LSD, fino ai momenti più bui del rapporto con Al Bano. La cantante ha accettato l’invito della giornalista dopo ben sette anni di rifiuti, e sui social ha voluto dedicare parole di grande stima alla conduttrice: Ebbene sì, è successo davvero! Dopo 7 anni ho accettato l’invito di Francesca Fagnani, una vera professionista, rara giornalista che fa ricerca sul personaggio che intervista.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Romina Power a Belve: “Un sensitivo mi ha detto che Ylenia è ancora viva da qualche parte”

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