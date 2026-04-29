Mercato Inter il Barcellona molla Bastoni? Il club blaugrana pensa alle alternative e spunta il nome di Romero

Il Barcellona sta considerando diverse opzioni di acquisto nel mercato difensivo, dopo aver manifestato interesse per Bastoni dell'Inter. Tuttavia, il club spagnolo sta valutando anche altri profili, tra cui Romero e Van de Ven, come possibili sostituti o rinforzi per la linea arretrata. La trattativa con Bastoni sembra essere in stand-by, mentre si intensificano le verifiche su più giocatori.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni ma valuta anche le alternative: Romero, Van de Ven e non solo. In casa Barcellona sta maturando la consapevolezza che l’intesa economica raggiunta con Alessandro Bastoni potrebbe non bastare per vedere il difensore in maglia blaugrana. Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, il club catalano si scontra con la posizione dell’ Inter, che resta ferma su una richiesta di 70 milioni di euro. Una cifra considerata attualmente «troppo alta per le casse catalane», costringendo il direttore sportivo Deco a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato qualora il “Piano A” dovesse definitivamente tramontare.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? Il club blaugrana pensa alle alternative e spunta il nome di Romero Notizie correlate Mercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro…di Francesco AlipertaMercato Inter, il Barcellona vira su altri obiettivi? L’alternativa a Bastoni arriverebbe sempre dalla Serie A: ecco i dettagli... Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: ecco perché i blaugrana puntano forte sul difensore nerazzurrodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Barcellona vede in Bastoni il profilo perfetto per il reparto difensivo di Hansi Flick: ecco spiegati i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifra; Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore; Bastoni, solo il Barcellona se lascerà l'Inter. Intanto i blaugrana preparano l'assalto; Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano. Inter, il Barcellona piomba su Lautaro: pronta una maxi-offerta per il capitano nerazzurro, tutti gli scenariIl Barcellona mette nel mirino il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: pronta un'offerta se dovesse sfumare la trattativa per Julian Alvarez dell'Atletico Madrid ... sport.virgilio.it GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifraLe voci su Bastoni non si fermano. Il difensore continua a essere al centro dei sogni del Barcellona, ma non sarà facile convincere l'Inter ... fcinter1908.it #Sbravati, tutti vogliono il top player #Juve: il mercato del settore giovanile tra #Inter e #Roma (con #Giuntoli) x.com Mercato, Oaktree vuole colpo mediatico: Inter su Nico Paz! E via questi tre per prendere anche… - facebook.com facebook