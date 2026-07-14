Le associazioni Forum Ambientalista, Zero Waste Italia e Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione contro l’inceneritore di Santa Palomba. La denuncia riguarda presunte irregolarità legate alla gestione e alla realizzazione dell’impianto. La posizione delle associazioni è supportata dal Movimento 5 Stelle, che ha annunciato il proprio sostegno alle azioni legali intraprese.

Le associazioni Forum Ambientalista, Zero Waste Italia e Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, accompagnato da una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Questi gruppi chiedono che vengano condotti tutti gli accertamenti necessari per verificare la regolarità del procedimento autorizzativo relativo al termovalorizzatore di Roma. Così si esprime il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lazio, Adriano Zuccalà, in una nota ufficiale. Richieste di verifica e irregolarità emerse. Secondo quanto riportato, durante una verifica tecnica sono emerse diverse irregolarità che necessitano di approfondimenti da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: Zuccala’ (M5s), sosteniamo azione associazioni contro inceneritore Santa Palomba

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