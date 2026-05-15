Termovalorizzatore di Santa Palomba Zuccalà M5S | Inutile e inquinante Gualtieri mente

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la cerimonia di posa della prima pietra, un consigliere regionale ha espresso dure critiche nei confronti del progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba, definendolo inutile e inquinante. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha accusato il sindaco di mentire riguardo alle finalità del progetto, sostenendo che non rappresenta un esempio di attenzione ambientale e che potrebbe scoraggiare le pratiche di raccolta differenziata. La discussione si concentra ora sulle conseguenze ambientali e sull’effettivo impatto del nuovo impianto.

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Dopo la posa della prima pietra, a Fanpage.it il consigliere regionale Adriano Zuccalà critica il sindaco e il progetto: "Non è ambientalista, disincentiva la raccolta differenziata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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