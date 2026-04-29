Termovalorizzatore a Santa Palomba Roma Capitale comprerà l’area del fosso della Cancelliera

Il Campidoglio ha approvato l'acquisizione del terreno nel quartiere di Santa Palomba, destinato a ospitare il termovalorizzatore. La decisione è stata presa dopo un dibattito che ha visto opporsi il Movimento 5 Stelle e la Lega, mentre si continua a discutere sulla presenza o meno del fosso della Cancelliera nell’area interessata. La questione riguarda principalmente l’uso e la destinazione del terreno per il progetto previsto.

Via libera del Campidoglio all’acquisizione del terreno a Santa Palomba. M5S e Lega contrari, mentre si discute sull'esistenza del fosso della Cancelliera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Termovalorizzatore a Santa Palomba, indagato ex presidente di Ama e il perito che ha valutato i terreniAma avrebbe pagato 7,5 milioni terreni stimati poco più di 4 per realizzare il nuovo termovalorizzatore. Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avanti con il termovalorizzatore a Santa Palomba, Rocca: Mancano però ancora i treni per i rifiuti; Termovalorizzatore, Avs e M5S incalzano Gualtieri: Risponda all’Ue sulla petizione popolare; Termovalorizzatore, Rocca su Santa Palomba: Necessario il dialogo con i Comuni e il potenziamento del ferro; Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia. Termovalorizzatore a Santa Palomba, Roma Capitale comprerà l’area del fosso della CancellieraNonostante l’indagine della Corte dei Conti e della procura sull’acquisto dei terreni di Santa Palomba dove dovrebbe sorgere il nuovo termovalorizzatore da parte di Ama e Roma Capitale, il Campidoglio ... fanpage.it Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4.La Corte dei Conti per danno erariale. Comitati No Inceneritore: Fatto penale. Breaking news e storie del giorn ... fanpage.it Oggi, con le dieci firme della maggioranza, è stata inserita all’ordine dei lavori una delibera inizialmente non prevista: il passaggio del Fosso della Cancelliera a Roma Capitale, uno dei tasselli necessari alla realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba. U - facebook.com facebook