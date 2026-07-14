Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver messo a segno una truffa ai danni di un anziano vedovo. La vittima ha ricevuto una telefonata in cui si spacciava per un carabiniere, accompagnata da un’immagine creata con l’intelligenza artificiale per far sembrare più credibile il messaggio. La truffa si è conclusa con il raggiro dell’anziano, che ha consegnato denaro al falso rappresentante delle forze dell’ordine.

Un’anziana vittima, una telefonata studiata nei dettagli e perfino un’immagine generata con l’intelligenza artificiale per rendere più credibile il raggiro. È l’ultima evoluzione delle truffe agli anziani scoperta dalla Polizia di Stato a Roma, dove un 38enne originario della Campania è stato arrestato con l’accusa di aver derubato un uomo di 77 anni, rimasto vedovo da pochi giorni. L’episodio è avvenuto nel centro della Capitale ed è stato sventato grazie all’intervento degli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio, che hanno bloccato il presunto responsabile poco dopo il colpo, recuperando l’intera refurtiva. Il raggiro del falso maresciallo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Roma, truffa del falso carabiniere con immagini create dall’IA: arrestato un 38enne dopo il colpo a un anziano vedovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

Notizie e thread social correlati

Truffa del falso carabiniere a Catania, l'anziana gli offre un bicchiere d'acqua: il Dna lo tradisce, arrestato un 38enne. Decisivi i Ris di MessinaUn uomo di 38 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato scoperto in una truffa del falso carabiniere.

Un’altra truffa del falso carabiniere ad Arezzo: arrestato il responsabileNella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Arezzo hanno arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver...

Temi più discussi: Abiti da preti e finti blitz per truffare imprenditori: così agiva la banda della vecchia guardia della mala romana; Roma, finti preti e investitori: tre misure cautelari per le truffa; Nuova campagna di phishing diretta al portale online idealista.it; Si fingevano funzionari dello Ior e broker lussemburghesi: scoperta la banda delle truffe milionarie.

#Roma: all’ #Infernetto la nuova truffa del falso incidente con la vernice. Malviventi in azione con un sistema ancora poco conosciuto, un'evoluzione della truffa dello specchietto. Siamo una zona poco controllata dalle ffoo purtroppo!! @Viminale x.com

Promettevano affari d'oro, ma era tutto falso: tre misure cautelari per truffaDalle offerte per hotel di lusso ai finanziamenti a tasso zero, il gruppo avrebbe utilizzato false identità e documenti contraffatti per conquistare la fiducia delle vittime ... rainews.it

Si fingono preti funzionari del Vaticano, notai e magnati per truffare imprenditori: sgominata banda a RomaSi sono finti preti del Vaticano, notai e magnati: il sistema per truffare gli imprenditori, a Roma e anche oltre regione, è andato avanti per due anni ... fanpage.it