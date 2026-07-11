Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato scoperto in una truffa del falso carabiniere. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi del Dna, che ha confermato la sua presenza su un bicchiere di plastica con cui aveva bevuto acqua offerta da un’anziana. I Ris di Messina hanno effettuato l’indagine che ha portato all’arresto.

È stato tradito dal Dna lasciato su un bicchiere di plastica con cui aveva bevuto dell'acqua offertagli dall'anziana vittima un 38enne, presunto complice di una truffa aggravata, con la tecnica del «falso carabiniere», commessa nel novembre del 2024 ai danni di una 69enne di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e che ha fruttato 18mila euro in contanti e diversi oggetti preziosi. L'ordinanza del Gip di Caltagirone L'uomo è stato arrestato da militari dell'Arma della compagnia di Catania Fontanarossa in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone, su richiesta della locale Procura, per truffa aggravata ai danni di una persona anziana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Truffa del falso carabiniere a Catania, l'anziana gli offre un bicchiere d'acqua: il Dna lo tradisce, arrestato un 38enne. Decisivi i Ris di Messina

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Anziana signora truffa i truffatori

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