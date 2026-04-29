Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Arezzo hanno arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver messo in atto una truffa aggravata ai danni di una donna anziana. L'indagine ha portato al fermo del soggetto, che si sospetta abbia finto di essere un carabiniere per ingannare la vittima e sottrarre denaro.

AREZZO – La polizia di Arezzo ieri (28 aprile) ha proceduto all’arresto di un soggetto proveniente dalla provincia di Napoli gravemente indiziato del reato di truffa aggravata commessa ai danni di una donna anziana. In particolare, verso le 12,30 è stata notata da una pattuglia della Squadra Mobile, in servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, un’autovettura sospetta che stazionava all’interno del parcheggio di un supermercato. Il personale in borghese ha deciso così di iniziare un servizio di osservazione e pedinamento, verificando che poco dopo, l’autovettura in questione, si dirigeva nella zona di via Romana. Qui l’autovettura monitorata ha stazionato per alcuni minuti fino a fermarsi poi all’altezza di uno stabile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un’altra truffa del falso carabiniere ad Arezzo: arrestato il responsabile

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