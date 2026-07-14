Roma svelata la Torre Vergata e il Museo Archeologico Universitario del Territorio
Oggi è stata inaugurata la Torre Vergata, un edificio situato nel quartiere a sud-est di Roma. La torre dà il nome sia al quartiere che all’università locale. Contestualmente, è stato aperto anche il Museo Archeologico Universitario del Territorio. L’evento ha coinvolto le autorità e ha previsto la presentazione delle nuove strutture. La torre e il museo sono stati mostrati al pubblico durante l’evento di apertura.
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - È stata svelata questo pomeriggio la Torre Vergata, edificio da cui prende il nome il quartiere a sud est della città di Roma e da cui trae il suo nome anche l'università di Roma Tor Vergata. Dopo anni di restauri scrupolosi è stata resa visibile alla popolazione - accademica e non - la porzione della Torre Vergata inglobata nella Villa Gentile da oggi sede del Museo Archeologico Universitario del Territorio. All'inaugurazione dell'evocativo complesso storico medioevale - la Torre Vergata fu costruita nei secoli XII-XIII come torre segnaletica e riportata anche nella cartografia antica - sono intervenuti il... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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