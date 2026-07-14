roma svelata la torre vergata e il museo archeologico universitario del territorio

Notizia in breve

Oggi è stata inaugurata la Torre Vergata, un edificio situato nel quartiere a sud-est di Roma. La torre dà il nome sia al quartiere che all’università locale. Contestualmente, è stato aperto anche il Museo Archeologico Universitario del Territorio. L’evento ha coinvolto le autorità e ha previsto la presentazione delle nuove strutture. La torre e il museo sono stati mostrati al pubblico durante l’evento di apertura.