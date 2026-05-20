al mann arriva in vacanza con la sirena il campus estivo del museo archeologico di napoli

Scuole chiuse? Al MANN arriva “In vacanza con la Sirena”, il campus estivo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con CoopCulture. Con la chiusura delle scuole, per molte famiglie inizia la ricerca di attività capaci di unire divertimento, apprendimento e socialità. Per trasformare l’estate in un’esperienza educativa e coinvolgente, il MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e CoopCulture, presentano “In vacanza con la Sirena”, il campus estivo dedicato a bambine e bambini tra laboratori, giochi, racconti e avventure nel Museo. Il primo giorno i bambini iniziano a scoprire la Sirena Partenope. Saranno accompagnati in un viaggio nel tempo a partire dal racconto di Omero, vissuto come un’antica favola da cui nasce il mito. 🔗 Leggi su 2anews.it

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