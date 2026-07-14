Ecco la Torre Vergata e il Museo Archeologico Universitario del Territorio
La Torre Vergata è stata aperta al pubblico questo pomeriggio. Si trova nel quartiere a sud-est della città e dà il nome sia alla zona che all’università locale. La torre è un edificio di rilievo nella zona. Accanto alla torre si trova il Museo Archeologico Universitario del Territorio, anch’esso recentemente presentato.
È stata svelata questo pomeriggio la Torre Vergata, edificio da cui prende il nome il quartiere a sud est della città e da cui trae il suo nome anche l'università di Roma Tor Vergata. Dopo anni di restauri scrupolosi è stata resa visibile alla popolazione - accademica e non - la porzione della Torre Vergata inglobata nella Villa Gentile da oggi sede del Museo Archeologico Universitario del Territorio. All'inaugurazione dell'evocativo complesso storico medioevale - la Torre Vergata fu costruita nei secoli XII-XIII come torre segnaletica e riportata anche nella cartografia antica - sono intervenuti il magnifico rettore dell'università di Roma... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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