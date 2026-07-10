Il 13 luglio a San Cosimato si terrà un evento dedicato ai 50 anni del film «Novecento» di Bertolucci, con la presenza di Robert De Niro. L’attore ritorna a Roma esclusivamente per questa occasione e non parteciperà a incontri ufficiali o cerimonie. La visita si concentra sulla proiezione e la promozione del film, senza coinvolgimenti legati ad altri impegni o attività commerciali.

Robert De Niro torna a Roma. E stavolta non per parlare di Nobu (l’hotel ristorante di cui è patron, in via Veneto), niente cerimonie istituzionali — la Lupa Capitolina l’ha ritirata lo scorso novembre — ma solo cinema. Lunedì 13 luglio sarà ospite della rassegna Cinema in Piazza per presentare la proiezione di Novecento di Bernardo Bertolucci, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita del film, nell’arena di piazza San Cosimato. Una serata in cui il Premio Oscar italoamericano dialogherà con Antonio Monda e Valerio Carocci, presidente del Piccolo America che organizza l’evento. Per l’attore italoamericano e il regista emiliano il capolavoro del 1976 non fu una semplice collaborazione professionale, ma l’inizio di una profonda amicizia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Robert De Niro a Roma per i 50 anni di «Novecento» di Bertolucci: appuntamento il 13 luglio a San Cosimato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Robert de Niro spotted in Rome for an event.

Notizie e thread social correlati

“L’America di Trump è come una donna abusata che ama il suo aggressore”: il paragone choc di Robert De NiroDurante un evento a New York, Robert De Niro ha definito l’America di Trump come una donna abusata che ama il suo aggressore.

Come la M-65 di Robert De Niro in Taxi Driver è diventata la giacca della solitudineNei giorni scorsi, al Tribeca Film Festival, è stato proiettato un evento dedicato a Robert De Niro, che ha ripercorso la creazione della celebre...

Temi più discussi: Donald Trump diventa un medico con l'IA per dare una cura a Robert De Niro e Whoopi Goldberg; Vi presento i nostri, il cast del film stasera in tv; Antica Osteria del Bai, da Garibaldi a De Niro tra leggende sapori: Qui la storia si fa a tavola; Il video deepfake di Trump: Spegnete le fake news, pregate e bevete Coca-Cola light.

Taxi Driver è un film del 1976 diretto da Martin Scorsese, scritto da Paul Schrader e interpretato da Robert De Niro x.com

Pensieri sulla critica di Tarkovsky a Deserto Rosso? reddit

Robert De Niro a Roma per i 50 anni di Novecento di Bertolucci: appuntamento il 13 luglio a San CosimatoRobert De Niro torna a Roma. E stavolta non per parlare di Nobu (l’hotel ristorante di cui è patron, in via Veneto), niente cerimonie istituzionali — la Lupa Capitolina l’ha ritirata lo scorso ... roma.corriere.it

Robert De Niro compie 80 anni: due Oscar, sette figli e l’amore per l’Italia. Tutto quello che (forse) non sapete sul divoLA MORTE DEL NIPOTE - Eppure, tutto era cominciato nel peggior modo possibile. Il 2 luglio scorso, in un appartamento a Lower Manhattan, fu trovato morto per un’overdose di cocaina e Fentanyl, il ... oggi.it