Roma Primavera è ufficiale | Mattia Scala sostituisce Guidi in panchina

Mattia Scala è stato nominato nuovo allenatore della squadra Primavera, sostituendo Federico Guidi, che ha risolto consensualmente il suo contratto con la società. La decisione segue il cambio di allenatore della Prima Squadra Femminile e fa parte di un rinnovo nel settore giovanile. La società ha comunicato ufficialmente la sostituzione, confermando il nuovo incarico di Scala.

Continua il valzer delle panchine a Trigoria. Dopo il cambio di guida tecnica per la Prima Squadra Femminile, anche la Primavera saluta ufficialmente Federico Guidi che, dopo la doppia avventura in giallorosso, risolve consensualmente il suo contratto con la Roma. Dopo due avventure in giallorosso, Guidi verso la Serie C. Federico Guidi, 49 anni, è stato l’allenatore della Roma Primavera nella scorsa stagione ottenendo un quarto posto in Regular Season per poi essere eliminato ai quarti di finale della fase playoff contro il Bologna. Per il tecnico fiorentino si trattava della seconda avventura sulla panchina giallorossa, dopo quella nelle stagioni 202223 e 202324 nelle quali ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre al raggiungimento della Finale Scudetto nel 2024. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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