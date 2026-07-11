A 32 anni, Mattia Scala è diventato il nuovo allenatore della Primavera della Roma, facendo registrare la sua nomina come la più giovane nella storia del settore giovanile giallorosso. Cresciuto a Trigoria insieme a Totti, ha raggiunto questa posizione dopo una rapida ascesa nel settore tecnico. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un nuovo passo nella sua carriera.

Una scalata improvvisa, stavolta è proprio il caso di dirlo. Mattia Scala, infatti, è il nuovo allenatore della Roma Primavera e a soli 32 anni sarà il tecnico più giovane della storia giallorossa a questi livelli. Una scelta arrivata direttamente da Massimo Margiotta, neo responsabile del settore giovanile dopo l’addio di Bruno Conti che ha voluto rafforzare le risorse interne anziché inseguire le candidature di profili esterni. Il cognome, ovviamente, è familiare ai tifosi giallorossi e non solo. Mattia, infatti, è figlio di Vito lo storico preparatore e factotum di Francesco Totti sia alla Roma che in Nazionale. Nonché attuale dirigente della Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cresciuto a Trigoria con Totti, Mattia Scala è il più giovane tecnico della Primavera della Roma

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