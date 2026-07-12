roma ufficiale la risoluzione con il tecnico della primavera guidi

L'AS Roma ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della squadra Primavera, Federico Guidi. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del club. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del rapporto o sulle motivazioni alla base della decisione. La società ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, "l’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Primavera, Federico Guidi". Il tecnico era stato già sulla panchina dei giallorossi tra il 2022 e il 2024, oltre che nell’ultima stagione 2025-26: nei due anni del suo primo mandato conquistò una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre che il raggiungimento della finale Scudetto del 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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