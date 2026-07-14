Roma Marchionne male sul muro del Municipio III | Gesto vile e inaccettabile

Notizia in breve

Una scritta contro il presidente del Municipio Roma III è stata trovata sul muro della sede municipale di piazza Sempione. La scritta recita “Marchi(onne) male” e si riferisce direttamente alla figura istituzionale. Le autorità hanno definito il gesto come vile e inaccettabile. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o responsabili. La polizia sta verificando le circostanze del fatto e le eventuali responsabilità.