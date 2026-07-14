Roma Marchionne male sul muro del Municipio III | Gesto vile e inaccettabile
Una scritta contro il presidente del Municipio Roma III è stata trovata sul muro della sede municipale di piazza Sempione. La scritta recita “Marchi(onne) male” e si riferisce direttamente alla figura istituzionale. Le autorità hanno definito il gesto come vile e inaccettabile. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o responsabili. La polizia sta verificando le circostanze del fatto e le eventuali responsabilità.
Roma, 14 luglio 2026 – Una scritta contro il presidente del Municipio Roma III, Paolo Emilio Marchionne, è comparsa sul muro della sede municipale di piazza Sempione. “ Marchi(onne) male! ”, si legge sulla parete, accanto al simbolo della A cerchiata. Un episodio che ha suscitato la condanna e la solidarietà di diversi esponenti del Partito democratico. Corbucci: “Le istituzioni si rispettano sempre”. “Esprimo solidarietà al presidente del terzo Municipio Paolo Emilio Marchionne per la scritta minacciosa comparsa sul muro della sede municipale di piazza Sempione”, ha dichiarato in una nota il consigliere capitolino del Pd Riccardo Corbucci. “Chi sceglie l’intimidazione al posto del confronto dimostra soltanto la debolezza delle proprie ragioni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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