Maltempo | presidente Municipio Roma III nessun ferito grave dopo tromba d’aria

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d’aria ha interessato oggi il Municipio Roma III, colpendo i quartieri di Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. Non sono stati segnalati feriti gravi. Il presidente del Municipio ha riferito che non ci sono persone rimaste gravemente coinvolte e che sono in corso verifiche sui danni alle strutture. La tromba d’aria si è verificata nel corso della giornata, causando danni limitati alle aree interessate.

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Nella giornata odierna, una violenta tromba d’aria ha interessato diverse aree del Municipio Roma III, colpendo in particolare i quartieri di Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche. Interventi in corso e danni registrati. Così in una nota Paolo Emilio Marchionne, presidente del Municipio Roma III Montesacro. “Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza – prosegue -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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