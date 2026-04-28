Dopo l’addio dell’allenatore precedente, la società ha scelto di affidare la guida tecnica a Gian Piero Gasperini. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con un messaggio che conferma la fiducia nel nuovo tecnico. La squadra ha anche effettuato alcuni cambiamenti nella rosa, con un focus particolare sul ruolo di alcuni giocatori, tra cui Robinio Vaz.

Dopo l’addio di Ranieri, la Roma ha preso una decisione chiara: puntare tutto su Gian Piero Gasperini, come confermato anche dal recente comunicato della società che evidenzia la piena fiducia in lui. Nonostante questo, le richieste del tecnico e le strategie di mercato della dirigenza non sembrano aver sempre trovare un punto d’incontro. Il caso più emblematico riguarda il giovane talento Robinio Vaz. Il classe 2007, prelevato a gennaio dal Marsiglia per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, è stato un colpo fortemente voluto da Massara, ma il ragazzo non sembra aver ancora convinto l’allenatore, che avrebbe preferito profili più pronti per risollevare la squadra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tanta panchina per Robinio Vaz: il verdetto di Gasperini

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