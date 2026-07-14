Roma l' assalto choc dei vandali sulla Metromare

A Roma, sulla linea Metromare, un gruppo di vandali ha interrotto il servizio bloccando il treno tirando i freni di emergenza. Dopo aver fermato il convoglio, sono saliti a bordo e lo hanno imbrattato con vernice spray. L’azione è durata pochi minuti, lasciando il treno coperto di scritte e macchie di colore. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Tirano i freni di emergenza, bloccano il treno e poi lo imbrattano. Un assalto fulmineo e una nuova strategia quella adottata dai vandali-writer sulla Metromare, ex Roma-Lido. I video poi vengono postati sui social dalle bande organizzate di teppisti che, durante i raid, minacciano operatori e passeggeri per poi fuggire sui binari. Azioni pericolose che Cotral ha già denunciato più volte: rafforzati anche i controlli sulle linee e nei depositi. . 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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