Vandali all’assalto dei parchi | Fatevi avanti per risarcire Altrimenti vi perseguiremo
Vandali hanno danneggiato diversi parchi pubblici, colpendo giochi per bambini e strutture appena inaugurate. Le autorità hanno diffuso un avviso in cui invitano chi ha causato i danni a presentarsi per risarcire, altrimenti saranno avviate azioni legali. Le riparazioni sono già in corso e si stanno raccogliendo eventuali testimonianze. Nessuna persona è stata ancora identificata, e le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare i responsabili.
Parchi pubblici presi di mira, giochi per bambini danneggiati e strutture subito rovinate appena dopo l’inaugurazione. Succede a Clivio e Brinzio, dove due distinti episodi di vandalismo hanno acceso la protesta delle Amministrazioni comunali, che ora chiedono ai responsabili di farsi avanti prima che scattino le denunce. Il caso più grave a Clivio, dove nel pomeriggio del 30 maggio i vandali hanno preso di mira il parchetto della palestra Palamonti. Secondo quanto comunicato dal Comune, tra le 17 e le 19 sarebbe stato danneggiato un gioco destinato ai bambini. Un gesto che ha suscitato indignazione soprattutto perché a essere colpita è stata un’area pensata per le famiglie e i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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