Vandali all’assalto dei parchi | Fatevi avanti per risarcire Altrimenti vi perseguiremo

Notizia in breve

Vandali hanno danneggiato diversi parchi pubblici, colpendo giochi per bambini e strutture appena inaugurate. Le autorità hanno diffuso un avviso in cui invitano chi ha causato i danni a presentarsi per risarcire, altrimenti saranno avviate azioni legali. Le riparazioni sono già in corso e si stanno raccogliendo eventuali testimonianze. Nessuna persona è stata ancora identificata, e le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare i responsabili.