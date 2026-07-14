Roma la Collezione Generali | il Novecento italiano in cinquanta opere a Palazzo Bonaparte

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 14 luglio 2026 – Sono veramente una scoperta le cinquanta opere della collezione Generali esposte per la prima volta a Palazzo Bonaparte, e la mostra ad ingresso gratuito si conclude anche con un “dono“ agli spettatori, ovvero la guest star Le tre età di Gustav Klimt. Se il quadro “ospite“, in prestito dalla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma è sempre un bel vedere, non è da meno la mostra realizzata in partnership con Arthemisia. Fino al 23 agosto si possono ammirare le 50 opere suddivise per sezioni tematiche, a partire dal meraviglioso Le due amiche di Umberto Boccioni che segna lo spartiacque tra Otto e Novecento e apre il percorso espositivo della mostra a cura di Costantino D’Orazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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